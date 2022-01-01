ЛИНКЕЯ 

Каталог трендовых производителей и поставщиков товаров от дизайнера интерьера

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Дизайнерские товары и технологии для вашего интерьера

Здесь собраны трендовые товары и технологии для вашего интерьера, что бы вам не пришлось их искать каждый раз в интернете. Теперь необходимые ссылки собраны здесь

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КАТАЛОГ ЛИНКЕЯ 

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Радиаторы, полотенцесушители

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Алюминиевые профили

Плинтуса

Фурнитура для мебели

Двери невидимки, без наличника

ACADEMY
ВОЛХОВЕЦ - под окраску
ВОЛХОВЕЦ - planum-pro
ДВЕРИ СОФИЯ
ДВЕРИ ПРОВАНС
RIMADESIO - Италия

Двери современные

ВОЛХОВЕЦ - Modern
ДВЕРИ СОФИЯ
PROFILDOORS серия PA
HIDDEN-DOORS
ДВЕРИ ПРОВАНС

Двери классические

ВОЛХОВЕЦ
ДВЕРИ СОФИЯ
PROFILDOORS серия PD
ДВЕРИ ПРОВАНС

Двери раздвижные

ДВЕРИ СОФИЯ
PROFILDOORS
ДВЕРЯГИН
ДВЕРИ ПРОВАНС
RIMADESIO - Ультра минимализм

Двери входные

BURKOVSKY - Входные двери премиум, уникальный дизайн
ДВЕРЯГИН
TOREX

Дверные ручки

MORELLI

Российские фабрики дизайнерской мебели

RESTORE-HOME Luxury стиль
FORMMEBEL Владивосток Минимализм
KRISTIE г. Екатеринбург
AATOM Минимализм г. Москва, г. Санкт-Петербург
FURNY
TINTMEBEL
TOK
BOCA
OPRIME
FABRIKA-HORECA
ASKONA
WOODDI
ROMANOHOME
MDEHOUSE
DEEPHOUSE
MIRLACHEV средний сегмент
PILOF
UNIKA MOBLAR
SKDESIGN
UNIQUELY
INTELLIGENT-DESIGN - Мебель в стиле ЛОФТ
ODINGENIY - Коллекцию утилитарных скульптур, которые меняют язык пространства
ELLIPSEFURNITURE
NORDMANN - дизайнерская мягкая мебель

Российские изготовители детской мебели

OLELUKOYE - Мебель для детский комнат
ELLIPSEFURNITURE - Мебель для детский комнат

Российские изготовители мягкой мебели под заказ 

AMGRADES
FABBRICA-MEBEL

Федеральные изготовление корпусной мебели под заказ

MRDOORS
MOSSMAN

Производство изделий из металла

HOGER Москва

Поставщики, интернет-магазины, салоны мебели

HALLBERG - Дизайнерская мебель и товары для дома. Интересные и доступные предложения.
MANNER-MATTER - первый маркетплейс предметного дизайна, созданного в России
FULL HOUSE
IMODERN.RU - Интернет-магазин дизайнерской мебели
MOON Недорогая дизайнерская мебель
BEYOSA - Германия, кровать трансформер

Частные изготовители мебели под заказ

СОСНОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛИ
ARTMEBELIR Москва
SOFIA-DECOR - Москва
ARSTONES - Москва
DSEREGIN - Москва
ALPHENBERG Ростов-на-Дону
ДЕКОЛЬ-МЕБЕЛЬ Ростов-на-Дону
LESOPARK61 Ростов-на-Дону
REDOME - Екатеринбург
МЕБЕЛЬНОЕ БЮРО АСТАХОВЫХ Ростов-на-Дону

Российские производители осветительных приборов

RVELEKTRO
ALEDO-PRO
CENTRSVET
SVETOHOLL
WOODLED
FORSTLIGHT
ULIGHT
GEOMETRY43
LOSSEW
DONOLUX.RU
FREYA-LIGHT
LEDALEN.RU
TECHNOLIGHT

Изготовление люстр на заказ, световые украшения

LUCHERA.RU
LIDSILLUMINATION.RU
RVELEKTRO

Зарубежные светильники в наличии в России

MAYTONI
ARLIGHT
QUESTLIGHT.RU
SAGARTI Люкс сегмент

Интернет-магазины и салоны света

ARTEVA.RU Реплики известных брендов
LIGHT-SHOWROOM.RU
SWGSHOP.RU
SVETONOFF.RU
PROF-SVET.RU
KRASIVOSVETIM.RU
SCANDLIGHT.RU
GIDROLUX.RU
ROMATTI.RU
STYLLIGHT.RU
VAMSVET.RU

Розетки, выключатели и другие электроприборы

JUNG
SIMON-RUSSIA
LEGRAND-RUSSIA
SCHNEIDER
ABB
FEDE
BERKER
GIRA

Российские производители сантехники

JIKA
IDDIS
RUSANT
AQUATEK
SIMGRAN Каменные мойки, смесители

Зарубежная сантехника представленная в России в 2022

TOTO - Ведущий мировой производитель сантехники из Японии

Интернет магазины и салоны сантехники

DUSHLUX - Элитная сантехника
SANTEHNIKA-TUT
BOMOND CERAMICA
ZODIAC

Российские производители кенрамогранита

LAPARET
KERAMA-MARAZZI
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ
ATLASCONCORDE
CERSANIT
COLISEUMGRES
KERRANOVA
GRACIACERAMICA
GRASARO
ESTIMA
LAEZZA - Изготовление стеклянной плитки

Российские поставщики керамогранита

ZODIAC
BOMOND CERAMICA

Качественные и рекомендуемые интерьерные краски:

LANORS MONS
PROFITEC-DF

Декоративные покрытия:

PRATTA
ALURE

Настенные рейки

PROFILDOORS
ESTET
SOFIADOORS
DOSKI-BALKI
TRIMIC
ARTPOLE
LETO
ДВЕРЯГИН

3D Панели

PANELPANEL
LETO
ARTPOLE
ORACDECOR

Настенные панели

ДВЕРИ ПРОВАНС
WALLANDWALL - мягкие стеновые панели
ALUMOART - стеновые панели с имитацией разных поверхностей

Молдинги, карнизы и другие элементы декора

EVROPLAST
ORACDECOR
DECOR-DIZAYN

Разделители для стен и потолков. Предназначен для декоративного разделения плоскости стены или потолка

Разделитель для стен FERGIPPS
Разделитель для стен FLEXYPRO
Разделитель для стен от TENEVOY.RU

Разделители для напольных покрытий. Предназначен для декоративного разделения плоскости плитки и ламината, так же других покрытий

SPROFIL

Технологичные решения для обустройства потолков

CENTRSVET
KRAAB-SYSTEMS
FERGIPPS

Изящные решения для вентиляции помещений:

CENTRSVET
KRAAB-SYSTEMS
REDVENT
SCHIBERG

Системы доступа к коммуникациям:

SHAG-MA - Люки скрытого монтажа
LUCHKI - Изготовление и продажа

Тепло, шумоизоляция

ASTRATEK Жидкая теплоизоляция
RUSPANEL Композитные панели
ТЕХНОНИКОЛЬ Звукоизоляция
TECHNO SONUS Профессиональная шумоизоляция
WOLF-BAVARIA

Изящные вентиляционные диффузоры :

REDVENT
CENTRSVET
SCHIBERG
OPTIMALVENT

Бризеры:

TION Бризеры - приточные очистители воздуха
BLAUBERGVENTILATOREN вентиляторы встраиваемые, бытовые, не для дизайнерских интерьеров

Поставщики, интернет-магазины

HOME-HEAT

Рекомендуемые производители радиаторов, полотенцесушителей

KZTO
SUNERZHA Россия
ZEHNDER.SU
TERMA Польша
LOTEN Россия (проверить информацию о банкротстве!)

Поставщики, интернет-магазины

МИР ОБОЕВ

Рекомендуемые производители обоев

AFFRESCO
MARBURG
СТУДИЯ БЕСШОВНЫХ ПОЛОТЕН RF 24/7
ALLTOWALL.RU Обои в детскую комнату

Фотообои

FOTOOBOI производим фотообои в Москве, а доставляем и делаем монтаж где угодно

Производители и поставщики аксессуаров

OMINIMALISM - аксессуары в стиле минимализм
GARAGE-FACTORY кашпо из бетона
LAGO-VERDE Металлическое панно
TEZZASTORE.RU Аксессуары для ванной комнаты, системы хранения, аксессуары в стиле минимализма

Производители и поставщики электро, био каминов, топок для натурального огня

Биокамины SappFire - производство в России
VIRTU-STYLE Мангалы и очаги. Производство в России
DIMPLEX.RU Северная Ирландия
REALFLAME Производство в России

Производители и поставщики алюминиевые профилей разного назначения

ALUMPOR
SPROFIL Продажа плинтуса и профилей Profilpas

Накладные алюминиевые плинтуса 

APROFILE - Алюминиевые накладные плинтуса
SPROFIL Продажа плинтуса и профилей Profilpas

Теневые плинтуса

Теневой плинтус ЦЕНТРСВЕТ
Теневые плинтуса FRAMEDOORS
Скрытый плинтус FRAMEDOORS
Теневой плинтус FRAMEDOORS

Накладные алюминиевые плинтуса 

APROFILE - Алюминиевые накладные плинтуса
SPROFIL Продажа плинтуса и профилей Profilpas

Теневые плинтуса

Теневой плинтус ЦЕНТРСВЕТ
Теневые плинтуса FRAMEDOORS
Скрытый плинтус FRAMEDOORS
Теневой плинтус FRAMEDOORS

ЛИНКЕЯ

Привет! Создаете дизайн, комплектуете интерьер, или просто делаете ремонт?

Специально для Вас и для себя создал удобный ресурс, где собраны ссылки на производителей товаров и инновационные технологии для реализации современного интерьера в новых условиях Российского рынка 2022

Это рабочий инструмент которым я пользуюсь каждый день при подборе материалов для каждого из проектов. Это удобнее чем гугл вкладки, поверьте!

И да, это бесплатно!

Дизайнер интерьеров Александр Бабаджанян Посмотреть мои проекты

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ЛИНКЕЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

© 2022 «ИП Бабаджанян А.В.». Все права защищены.

КОНТАКТЫ

to@linkea.ru

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ЛИНКЕЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

© 2022 «ИП Бабаджанян А.В.». Все права защищены.

КОНТАКТЫ

to@linkea.ru

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