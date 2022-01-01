Привет! Создаете дизайн, комплектуете интерьер, или просто делаете ремонт?

Специально для Вас и для себя создал удобный ресурс, где собраны ссылки на производителей товаров и инновационные технологии для реализации современного интерьера в новых условиях Российского рынка 2022

Это рабочий инструмент которым я пользуюсь каждый день при подборе материалов для каждого из проектов. Это удобнее чем гугл вкладки, поверьте!

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Дизайнер интерьеров Александр Бабаджанян Посмотреть мои проекты