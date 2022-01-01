ЛИНКЕЯ
Каталог трендовых производителей и поставщиков товаров от дизайнера интерьера
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Привет! Создаете дизайн, комплектуете интерьер, или просто делаете ремонт?
Специально для Вас и для себя создал удобный ресурс, где собраны ссылки на производителей товаров и инновационные технологии для реализации современного интерьера в новых условиях Российского рынка 2022
Это рабочий инструмент которым я пользуюсь каждый день при подборе материалов для каждого из проектов. Это удобнее чем гугл вкладки, поверьте!
И да, это бесплатно!
Дизайнер интерьеров Александр Бабаджанян Посмотреть мои проекты
ЛИНКЕЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
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ЛИНКЕЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
© 2022 «ИП Бабаджанян А.В.». Все права защищены.
КОНТАКТЫ
to@linkea.ru
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